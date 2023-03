Lettera anonima firmata "Cuneo Nera" recapitata alla sede ANPI di Cuneo

Oggi, martedì 14 marzo presso la sezione dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia di Cuneo é stato recapitata una lettera anonima firmata da una fantomatica "Cuneo Nera".

Il contenuto, piuttosto vergognoso quanto delirante, vergato in stampatello é di questi toni: "Cuneo Nera! Faccetta nera, Piccola abissina. Ti porteremo a Roma Liberata... É giunta l'ora Camerata!! Vi state estinguendo, noi stiamo tornando! Cuneo Nera" . Chiude una croce celtica stilizzata.

In attesa di dichiarazioni ufficiali della sezione Locale e Provinciale, rette rispettivamente da Ughetta Biancotto e da Paolo Allemano, e di eventuali probabili denunce contro ignoti, ci permettiamo di ritenerlo episodio riprovevole e indegno, vieppiù in una città Medaglia d'Oro per la Resistenza.