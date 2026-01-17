Piasco: popolazione stabile e nuovi segnali di fiducia nel futuro

Al 31 dicembre scorso la popolazione residente nel Comune di Piasco si attesta a 2.759 abitanti, un dato che conferma la sostanziale stabilità demografica del paese nel triennio osservato. Dopo i 2.757 residenti del 2023 e il lieve aumento del 2024 (2.762), il 2025 segna un piccolo assestamento, mantenendo però un equilibrio significativo, soprattutto se confrontato con il quadro generale dei piccoli Comuni.

“Questi numeri ci restituiscono l’immagine di una comunità che resiste e che, pur tra difficoltà strutturali comuni a molti territori, continua a mantenere un proprio equilibrio - commenta la sindaca Stefania Dalmasso. - La stabilità non va data per scontata: è il frutto di scelte amministrative, della qualità dei servizi e del forte senso di appartenenza dei piaschesi”.

La popolazione del paese della valle Varaita risulta quasi equamente divisa tra 1.383 maschi e 1.376 femmine. L’analisi per fasce d’età evidenzia tuttavia dinamiche importanti. Dopo una lieve flessione negli anni precedenti, nel 2025 cresce il numero dei minori di 18 anni, che passa da 404 a 432 unità, un segnale incoraggiante per il futuro del paese. “È un dato che ci rende fiduciosi – sottolinea la sindaca – perché indica che Piasco continua a essere un luogo attrattivo per le famiglie”.

In calo, seppur contenuto, la popolazione in età attiva (19–64 anni), mentre prosegue la crescita degli over 65, arrivati a 758 residenti. “Questo - aggiunge Dalmasso - ci richiama a un’attenzione costante verso i servizi sociosanitari e di prossimità”.

Resta negativo il saldo naturale: nel 2025 si contano 14 nascite a fronte di 40 decessi, un fenomeno strutturale che accomuna gran parte del Paese. A compensare, almeno in parte, è il saldo migratorio, che contribuisce a mantenere stabile il numero complessivo degli abitanti, nonostante una progressiva riduzione delle pratiche di immigrazione ed emigrazione rispetto agli anni precedenti.

In aumento costante anche la popolazione straniera, che nel 2025 raggiunge 225 residenti. Le comunità più numerose sono quella rumena, albanese e marocchina, con presenze stabili anche dall’Africa occidentale. “Si tratta di cittadini che vivono, lavorano e contribuiscono ogni giorno alla vita sociale ed economica di Piasco”, evidenzia la prima cittadina.

Stabile il numero delle famiglie, attorno alle 1.250, con una netta prevalenza di nuclei composti da una o due persone. Nel 2025 si registra però un dato in controtendenza: 13 matrimoni, quasi il doppio rispetto agli anni precedenti, di cui 9 civili. “È un segnale - osserva Dalmasso - di rinnovata fiducia, che va accompagnato con politiche a sostegno della casa, dei servizi e della conciliazione famiglia-lavoro”.

Continua infine a crescere il numero degli iscritti AIRE, (Anagrafe degli Italiani residenti all'estero) saliti a 303 nel 2025. “Anche chi vive all’estero mantiene un legame forte con il paese – conclude la sindaca – ed è una risorsa preziosa, culturale e umana, da valorizzare”.