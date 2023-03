Paolo Belliardo presidente della rinnovata Pro loco di Roccabruna

Nella serata di venerdì 3 marzo, presso il Centro Parrocchiale della Sacra Famiglia di Roccabruna, si è tenuta un’assemblea pubblica, presieduta dal sindaco Marco Arneodo, volta alla ricostituzione del Consiglio Direttivo dell’Associazione Turistica Pro Loco per il triennio 2023-2026.

Undici i candidati, tutti eletti dall’assemblea con votazione a scrutinio segreto. Si è, altresì, proceduto all’elezione di tre membri del Consiglio dei Revisori dei Conti, nelle persone di Mariateresa Tea Martini (presidente), Ombretta Giordano e Walter Re.

Lunedì 13 marzo ha invece avuto luogo la prima riunione del direttivo. In tale occasione sono stati nominati quale presidente Paolo Belliardo, come vicepresidenti Flavio Orsini e Luciano Ravera (già vicepresidente nel precedente direttivo), Federica Galliano come segretaria e Francesca Policriti (anche consigliere comunale in carica) nel ruolo di tesoriere. Completano il direttivo Andrea Bernardi, Angelo Bianco, Carlo Comba, Claudio Garnero, Marco Isaia e Alessandro Zotta, che rivestono le cariche di consiglieri.

Un gruppo eterogeneo, ma caratterizzato da un buon equilibrio tra volti nuovi e chi ha già maturato molta esperienza in passato, con una buona rappresentanza di giovani.



Questa piccola realtà si prepara, così, a organizzare eventi ed attività per l’anno in corso e per quelli a venire, confidando in una proficua collaborazione con l’Amministrazione comunale e con le altre associazioni presenti sul territorio e nei Comuni limitrofi.

L'associazione ha una propria pagina Facebook (Associazione Turistica – Pro Loco Roccabruna) e il profilo Instagram (@proloco_roccabruna).



Il direttivo del sodalizio ringrazia "in primis tutti i volontari, senza i quali nessuna manifestazione potrebbe prendere concretamente vita. Poi Don Marco, per aver messo a disposizione il salone parrocchiale in occasione dell’assemblea pubblica, il sindaco Arneodo, per aver presieduto l’assemblea ed essersi mostrato disponibile a sostenere l’attività della Pro Loco. Da ultimo, ma non per importanza, porgiamo un ringraziamento particolare alla precedente Pro Loco per le iniziative proposte e per le manifestazioni organizzate negli anni di attività. Un bagaglio di progetti di cui fare tesoro e da replicare".