A Borgo San Dalmazzo la notte dei pupazzi in biblioteca

Chi non ha mai sognato di trascorrere una notte in biblioteca? A cavallo fra venerdì 17 e sabato 18 marzo questa opportunità sarà concessa ai pupazzi dei bimbi borgarini.

Spiegano dalla biblioteca civica Anna Frank: "Vi aspettiamo venerdì 17 marzo nel pomeriggio per portare i vostri pupazzi. Prenderemo in consegna i vostri amici che passeranno la notte in biblioteca. Il mattino dopo potrete venire a prenderli e li troverete con una foto che vi mostrerà dove hanno passato la notte. Potrete poi scegliere un libro da leggere con il vostro amico e nel corso della mattinata ci saranno delle letture per bimbi sopra i tre anni".



L'evento è organizzato nell'ambito di "Storie piccine 2023" all'interno del programma "Nati per leggere".



"È una novità per la nostra biblioteca! - commenta entusiasta la sindaca Roberta Robbione -. Un modo per avvicinare al piacere della lettura le piccole e i piccoli della comunità".