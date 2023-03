Acceglio: in borgata Frere si parla della 'Comunità Valle Maira'

Venerdì 24 marzo, alle ore 19.30, presso il Birrificio Alp di Acceglio (Borgata Frere, 55), si terrà un incontro di approfondimento dal titolo "Comunità Valle Maira: parliamone!”.



La serata offrirá alla comunità un’occasione per confrontarsi sul futuro della valle Maira e sulle opportunità economiche, lavorative, sociali e culturali che si apriranno nei prossimi mesi, anche grazie al PNRR. Durante la serata l’intervento degli antropologi del centro GREEN - Universitá della Valle d'Aosta, aiuterá ad approfondire il concetto di cooperativa di comunità, analizzando come funziona e cosa puó offrire alle persone e al territorio.



L'evento rientra nella seconda serie di INCONTRI-CONFRONTI del percorso di progettazione partecipata nell'ambito del "Progetto di rigenerazione culturale e sociale B.R.I.C.A.: borghi resilienti di innovazione culturale e sociale" promossi dai Comuni di Celle di Macra e Macra e dall'Ecomuseo dell'Alta Valle Maira.



La serie di incontri-confronti è realizzata grazie al contributo della Fondazione Compagnia San Paolo a valere sul Bando Next Generation WE.



La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria al numero 346 6842712.