Cuneo, bagarre in consiglio sul restyling di piazza Europa: ‘truffa’ o progetto ambizioso?

L’amministrazione comunale cuneese ha rifiutato la proposta delle minoranze di rivedere le specifiche del bando di vendita relativo ai parcheggi interrato di piazza Europa a Cuneo. La discussione della delibera è stata affrontata in una sessione speciale del consiglio comunale della città, la cui cronaca è stata pubblicata nella serata di ieri (15 marzo) dal nostro giornale.



Complesso e articolato il dibattito occorso nello spazio riservato ai consiglieri (animato anche, nonostante i continui richiami all’ordine del presidente Vernetti, da diversi interventi ‘fuori programma’ da parte del pubblico): la seduta è stata sospesa alle 19.35, con l’intenzione di calmare gli animi, dopo un furioso battibecco tra i consiglieri Beppe Lauria e Antonino Pittari.



Le minoranze e il ‘passo indietro’ della giunta

Le minoranze intervenute hanno identificato nelle decisioni della maggioranza e della sindaca mancanza d’ascolto ed esagerata ostinazione nel procedere nel progetto: “Avrei voluto vedere in questa maggioranza l’unico sovranismo che mi piace, quello intellettuale – ha detto Paolo Armellini (Indipendenti) - : avreste dovuto prendere le distanze da progetti e decisioni intraprese in passate amministrazioni, avreste beneficiato in prestigio e credibilità”.



“Mi rivolgo a consiglieri stimati e ragionevoli, specie i membri del PD ‘targato Schlein’ - ha detto Claudio Bongiovanni (Cuneo Mia) - : ci stupisce l’ostinazione con cui vi spendete pur di far passare questo scempio ambientale come un’opportunità. Piazza Europa è il quinto luogo più inquinato di Cuneo e voi volete privarlo del suo polmone verde?”. “Ne va anche della vostra reputazione – ha continuato Bongiovanni - . Il parcheggio è un passo indietro enorme e incomprensibile, che schiaccia la salute dei tanti per l’interesse economico dei pochi”.



Contrari anche Franco Civallero (FI) e Massimo Garnero (FdI): “Inaccettabile che per risistemare il sagrato si debba sventrare la piazza, e lascia basiti l’ostinazione dell’amministrazione comunale per un’idea priva di ogni valenza finanziata in parte da un bando ‘per pochi intimi’”.



Senza dubbio concreti e ‘in focus’ gli interventi di Luciana Toselli e Nello Fierro (Cuneo per i Beni Comuni), che hanno cercato di riportare la discussione alla concretezza della delibera avanzata dalle forze di maggioranza: “Abbiamo assistito a congetture e ragionamenti per giustificare il progetto ma quel che è chiarissimo e la totale chiusura rispetto a una discussione – ha detto la prima, sottolineando anche come una parte della maggioranza sia estranea al progetto ma impossibilitata a esprimersi - . L’incontro, esperienza di democrazia che abbiamo richiesto noi, è quindi fallimentare perché non troveremo mai un punto d’incontro”.



“Credo sia assurdo che si decida tramite un bando se un progetto si possa fare oppure no – ha aggiunto Fierro - : a cosa serve candidarsi e prendere i voti se poi lasciamo decidere il mercato e gli interessi? Per questa iniziativa le occasioni ci sono già state in passato e sono state rifiutate dai privati”.



Beppe Lauria ha ricordato che nel settembre 2022 Carmelo Noto aveva già chiarito come “il Comune non faccia l’imprenditore ma risponda soltanto a un bisogno della cittadinanza”: “Fosse vero, ogni singolo parcheggio che prevedete di vendere sarebbe già stato venduto. Se riqualificare la piazza significa aggiustare qualcosa che non va bene siamo tutti d’accordo, credo, ma il parcheggio interrato cosa c’entra? La verità è che noi non vogliamo quella piazza e l’unico modo che abbiamo per bloccare i lavori è chiedervi di prendervi la responsabilità delle decisioni che assumete”.



Giancarlo Boselli (Indipendenti) ha sottolineato la “clamorosa marcia indietro, nemmeno troppo dignitosa” da parte dell’amministrazione comunale che, “dopo aver presentato criteri vergognosi e scandalosi è passata dal considerare il progetto su piazza Europa come faro irrinunciabile del vostro programma a ‘non stracciarvi le vesti’ se non si dovesse fare”. “Questo consiglio comunale ce lo siamo presi noi, non avevate nemmeno per l’anticamera del cervello di convocare questo appuntamento – ha proseguito - . State collezionando figure pessime una dopo l’altra; sapete benissimo che la città è contro il progetto e non è il bene delle persone il centro della vostra azione, ma piuttosto gli affari. Però avete capito che non potete forzare la volontà della gente e state cercando di mediare”.



La maggioranza: “Cuneo guarda ‘al futuro’ solo con coraggio”

Il fronte del ‘sì’ ha puntato invece l’attenzione sull’apertura dimostrata dall’amministrazione comunale – e della maggioranza consigliare – rispetto al progetto. Rigettando con forza l’idea che la città venga ‘manovrata’ da soggetti ormai esterni all’amministrazione comunale.



“Cuneo, per diventare davvero ‘città del futuro’, ha bisogno di scelte coraggiose e la scelta di riqualificare piazza Europa lo è: porterebbe la piazza a essere un luogo attivo fruito dalla città ma anche un punto fondamentale di un asse commerciale collegato a via Roma” ha sottolineato Stefania D’Ulisse (Cuneo Solidale e Democratica), che ha anche sottolineato l’intenzione della maggioranza di sostenere le maggiori attenzione riservate ai residenti.



Luca Paschiero (Crescere Insieme), in un intervento sostenuto anche da quelli di Serena Garelli e Monica Pellegrino (Centro per Cuneo): “Fuorviante focalizzarsi principalmente sul parcheggio interrato, c’è molto di più. Stiamo lavorando nella massima trasparenza possibile e con l’ottica di realizzare una Cuneo sempre migliore; sinceramente faccio fatica a ricordare, in dieci anni, un’idea propositiva proposta da questa minoranza sempre ‘contro tutto’”.



“Comprendo il risentimento dei residenti ma questa è semplicemente una nostra lettura della situazione attuale e futura della città – ha sottolineato Maria Laura Risso (Centro per Cuneo), spalleggiata da Elio Beccaria (Crescere Insieme) - . In prima battuta non ritenevo utile il parcheggio sotterraneo ma vivendo la città in bici la necessità di uno spazio con parcheggi è un dato di fatto, specie se lo si fa portando anche una nuova ottica estetica a uno spazio vetusto. Ora come ora e serve essere pragmatici e mettere da parte la nevrosi ambientalista”.



“Non mi straccio le vesti se il progetto non avrà corso, ma che servano dei parcheggi in quella zona è indubbio – ha aggiunto Carmelo Noto (PD) - . Perché noi, come Comune, non possiamo provare? È un tentativo fatto nell’ottica del ‘buon padre di famiglia’: conosciamo i costi ma stiamo cercando di offrire alla città un’opportunità. Non venisse colta, ragioneremmo altrimenti”. “Mi spiace che gli abitanti della Cuneo ‘alta’ si sentano di secondo livello rispetto a chi abita il centro storico: la riqualificazione di piazza Europa è passaggio necessario per sopperire a questo problema” ha detto ancora il capogruppo dem, sottolineando la bontà di alcune delle limitazioni proposte dalla minoranza.



Vincenzo Pellegrino (Centro per Cuneo), che ha sottolineato la bontà delle proposte che vanno incontro alle esigenze dei residenti: “Nessuna marcia indietro da parte nostra, si tratta di un esercizio di apertura. Riqualificare quest’area è elemento di ripartenza per il quadrilatero, di maggiore sicurezza per un’area in sofferenza”.