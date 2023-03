“Pasqua 2023: aiutiamo Il Fiore della Vita”: a Dronero una lodevole iniziativa di solidarietà

“Pasqua 2023: aiutiamo Il Fiore della Vita”. A Dronero, organizzata dall’associazione Il Bottegone, in questi giorni è stata organizzata un’iniziativa davvero lodevole.



Molti i negozi aderenti, per un gesto concreto di solidarietà. I cittadini, da lunedì 12 marzo fino ancora ad oggi, giovedì 16 marzo, recandosi a fare acquisti possono decidere di fare una donazione. Il ricavato andrà a favore dell’associazione di Savigliano Il Fiore della vita OdV.



Era il 2011 quando un gruppo di genitori di bambini affetti da tumore decide di fondare l’associazione, con l’obiettivo di offrire ad altri genitori un sostegno prezioso nel percorso di cura ed ai bambini attività di svago e gioco.



12 anni di lodevole impegno. L’associazione si muove all'interno del Reparto di Pediatria - Unità della Rete Oncoematologica Pediatrica piemontese per la Provincia di Cuneo - e della Neonatologia dell'Ospedale di Savigliano.



“Voi fate una donazione, noi vi consegnamo un piccolo omaggio! La vostra donazione fa davvero la differenza. È mano tesa, ma soprattutto è speranza per quanti purtroppo vivono un qualcosa di davvero difficile. È aiuto prezioso.”



Ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, venerdì 5 maggio ci sarà, presso il cinema teatro Iris di Dronero, alle ore 20:45 la serata conclusiva in musica con la consegna del ricavato.