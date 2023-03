Gli ultimi appuntamenti al padiglione Agrimedia del MAG di Savigliano sono dedicati al cinema

Ultimo giorno di appuntamenti al padiglione Agrimedia della 40° edizione della Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola di Savigliano che ha proposto 11 eventi in 4 giorni.

Domani, 19 marzo, giornata finale dedicata al cinema.

Alle 10,30, la Pro Loco di Savigliano presenta la docufiction “Dalla terra al pane” scritta dal regista Andrea Murchio, che vuole raccontare le tradizioni della campagna saviglianese attraverso un viaggio tra passato e presente in alcuni dei luoghi più significativi e suggestivi delle campagne circostanti.

Alle ore 16, la Regione Piemonte presenta un progetto cinematografico sull’agricoltura all’interno del quale è prevista anche la proiezione del film documentario “Coltivare storie. L’agricoltura piemontese al cinema”, del regista Giulio Pedretti prodotto dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione in collaborazione con Visit Piemonte e Museo Nazionale del Cinema.

Il resterà aperto fino a 19 marzo tutti i giorni con orario continuato dalle 9 alle 19. Il potenziamento della programmazione dei convegni, reso possibile dal contributo della Fondazione CRC, risponde alla volontà dell’organizzazione, la Fondazione Ente Manifestazioni, di offrire ai visitatori della rassegna un calendario di appuntamenti pensati in primo luogo per gli agricoltori e gli addetti ai lavori, ma in parte appetibili anche ad un pubblico più ampio, grazie alla varietà di tematiche affrontate e all’alto profilo dei relatori. L’ingresso a tutte le iniziative è libero. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito Internet www.fierameccanizzazioneagricola.it.