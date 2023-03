Anche a Cuneo tornano le '100 cene per Emergency'

Giovedì sera 23 marzo l’Osteria dei Colori di Cuneo (Lungogesso Papa Giovanni XXIII, 14) aderirà all’iniziativa 100 Cene, che coniuga l’amore per la buona cucina con quello per le giuste cause.



Un momento di convivialità tra amici che diventa un bel gesto di solidarietà. Giunta alla VIII edizione, 100 Cene, vuole mettere l’accento sul concetto di “cura” inteso a trecentosessanta gradi: dall’assistenza medico-sanitaria, ai pasti garantiti all’interno degli ospedali di EMERGENCY.



I fondi raccolti durante la VIII edizione di 100 cene saranno destinati a supportare i progetti di Emergency in Sudan, Sierra Leone, Uganda, Iraq e Afghanistan che, nelle loro mense, offrono più di 100 mila pasti al mese ai loro pazienti.



Presso l’Osteria dei Colori si potrà cenare alla carta. Gradita la prenotazione contattando direttamente l’osteria al numero 0171403308.