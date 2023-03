Iniziati a Niella Tanaro i lavori a Costa Gerbazzo: un intervento finanziato con 695 mila euro

I lavori sono stati affidati alla Coinge Snc di Bastia Mondovì, mentre il progetto è stato realizzato dall'architetto Girard.

L'intervento prevede la realizzazione di un'opera di difesa del suolo, canalizzazione e regimazione delle acque di superficie e di profondità, in un versante che è soggetto da molti anni a fenomeno di scivolamento planare.

"Saranno realizzate tre trincee principali, profonde circa 4 metri, - spiega il geometra Mario Paolino, direttore dei lavori - "che saranno collocate lungo il versante in frana per raccogliere le acque che saranno convogliate in una nuova cunetta limitrofa ai Rocchini. Tale cunetta, nelle aree di maggiore pendenza, prevederà anche la realizzazione di un cordolo. Sono previste ulteriori opere da realizzare a valle della strada per contenere gli smottamento, in particolare, verrà realizzata una scogliera di massi ciclopici con interstizi in cls per dare maggiore solidità alla struttura."

A completamento dell'intervento sarà bitumata la strada alta dei Rocchini e ampliato l'alveo del Rio Fo, soggetto a ondate di piena e realizzata una scogliera, parallela a quella esistente.