Servizio civile in Granda: alla Provincia 216 domande

Sono 216 le domande arrivate alla Provincia per partecipare al bando di selezione del Servizio Civile Universale che prevede 23 progetti, distribuiti su 68 sedi operative e per un totale di 139 posti. Tra questi anche il progetto dell’ente “Le memorie dell’uomo” per un posto sulla valorizzazione delle minoranze linguistiche e delle culture locali e per il quale sono pervenute tre candidature.



Sono in corso in queste settimane i colloqui di selezione dei candidati che prenderanno servizio il 25 maggio prossimo, il giorno dopo la conclusione del ciclo precedente. progetti si svolgeranno poi a cavallo tra il 2023 e il 2024 in ambiti diversi: assistenza, promozione culturale, biblioteche e ambiti giovanili, ambiente e cura degli animali.



I candidati sono ammessi al colloquio con riserva di verifica dei requisiti e devono presentarsi alla selezione nella data, ora e luogo di convocazione/collegamento on line, a pena di esclusione, muniti di: documento di identità in corso di validità; patente B (solo se requisito obbligatorio richiesto dal progetto scelto dal candidato); copia del Patto di servizio stipulato presso un Centro per l’impiego (solo per i candidati che hanno scelto un progetto finanziato da Garanzia Giovani).

