Savigliano, potati da ignoti alcuni alberi comunali: "Non fatelo, rischiate di danneggiarli"

«Non potate le piante di proprietà comunale: gli unici incaricati sono i tecnici del Municipio, che hanno indicazioni su come operare». È l'appello che il Comune di Savigliano rivolge ai cittadini, dopo che nei giorni scorsi alcuni alberi sono stati malamente potati da ignoti.



Un gesto che ha riguardato diverse piante di piazzetta De Andrè e altre di via Chianoc: ora alcune piante, molto probabilmente compromesse, rischiano di seccare; altre cresceranno in modo irregolare, altre ancora andranno quasi certamente incontro alla formazione di funghi.

«È importante che fatti del genere, di cui non conosciamo i responsabili, non diventino un'abitudine – dicono dall'Ufficio tecnico del Comune – . Seppur fatte con buone intenzioni, le potature sugli alberi degli spazi pubblici non vanno fatte. È sempre bene passare tramite il Municipio, i cui tecnici operano sulle piante dietro le indicazioni dell'esperto Daniele Pecollo, dottore forestale ed ambientale».



Intanto, le operazioni di potatura del verde pubblico stanno interrompendosi. Solitamente andavano avanti fino a fine marzo: ora, a causa del caldo che sta riattivando lo svilippo vegetativo delle piante, è bene fermare gli interventi.

«Il clima è cambiato – evidenziano dall'Ufficio tecnico – e le finestre utili per le potature si stanno riducendo sempre di più. Solitamente le operazioni partivano tra fine ottobre ed inizio novembre, quest'anno siamo partiti tra metà e fine dicembre perchè gli alberi non perdevano le foglie».



«Su indicazione dell'esperto – aggiungono – abbiamo dovuto sospendere le potature per le temperature ormai elevate. Procederemo in questi giorni con alcune conifere e un paio di piante pericolose. Oltre, al più, con le operazioni di spalcatura, l'eliminazione dei rami nelle parti inferiori».