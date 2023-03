Si celebra a Fossano il 206° anniversario di fondazione della Polizia Penitenziaria per il Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta

Sarà la cornice del Castello Principi d’Acaja, gentilmente concesso dal Comune di Fossano, a ospitare la cerimonia di celebrazione del 206° anniversario di fondazione del Corpo di Polizia Penitenziaria per il Piemonte, la Liguria e la Valle d’Aosta.



L’appuntamento è per la mattinata di domani, giovedì 23 marzo, con inizio alle ore 11, alla presenza del provveditore dell’Amministrazione Penitenziaria del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta Rita Monica Russo, delle massime autorità regionali e provinciali ecclesiastiche, politiche, giudiziarie, civili, amministrative, militari e del volontariato e dei contingenti dei Reparti degli Istituti Penitenziari e dei Servizi delle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta, del provveditorato regionale di Torino e dell’Istituto di Istruzione “Salvatore Rap” di Verbania, .



"La scelta del sito, per l’indubbio valore culturale e storico-architettonico, intende valorizzare ulteriormente l’importante celebrazione, a testimonianza della vicinanza dell’Amministrazione e del Corpo di Polizia Penitenziaria al territorio, quotidianamente al servizio del Paese", dice il Ministero della Giustizia in una nota.



Nella giornata di oggi, mercoledì 22 marzo, si svolgerà la Celebrazione Nazionale, che si terrà alle ore 16, a Roma, alla “Terrazza del Pincio”, alla presenza del Presidente del Senato, senatore Ignazio La Russa, e del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e con l’intervento del Ministro della Giustizia Carlo Nordio e del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Giovanni Russo.