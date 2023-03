Morta Lucy Salani, trans sopravvissuta a Dachau. Era originaria di Fossano

E' morta a 98 anni Lucy Salani, la donna trans più anziana d’Italia, sopravvissuta al campo di concentramento di Dachau. Era nata a Fossano nel 1924. Qui rimase pochi anni, perché la famiglia si trasferì a Bologna, la città dove è morta oggi.

Ne dà notizia su Facebook Luca Paladini, portavoce dei Sentinelli di Milano e consigliere regionale di Patto Civico.

"La nostra tesserata onoraria Lucy Salani non c'è più. Una vita lunga dove ha conosciuto l'orrore dei campi di concentramento e poi la libertà di voler essere se stessa".

Nata come Luciano Salani, crebbe a Bologna come uomo omosessuale. Antifascista, dopo aver disertato sia l'esercito fascista italiano che quello nazista, venne deportata a Dachau nel 1944, dove rimase per sei mesi, fino alla liberazione del campo per opera degli americani nel 1945. Visse a Torino, lavorando come tappezziera e frequentando l'ambiente transgender italiano e parigino. Negli anni '80 tornò a Bologna.

La sua storia diventò nota negli anni dopo il 2010, grazie al lavoro della scrittrice e regista Gabriella Romano, che le dedicò due opere.