Alba, morto in ospedale l’uomo investito lungo la Statale 231 a Piana Biglini

Aggiornamento delle ore 9.56. Non ce l’ha purtroppo fatta il pedone investito lungo la Statale 231. L’uomo, classe 1940, residente ad Alba, è spirato dopo il suo trasporto al dea dell’ospedale "Michele e Pietro Ferrero di Verduno". Non si conoscono al momento le sue generalità.

***

E’ stato trasportato all’ospedale di Verduno in gravi condizioni l’uomo classe 1940 che intorno alle 8 di questa mattina, martedì 23 dicembre, è stato investito da un’auto nel tratto della Statale 231 che attraversa la frazione albese di Piana Biglini.

Alla guida dell’auto che ha travolto l’anziano c’era una donna classe 2004. E’ possibile che la giovane non abbia visto il pedone a causa della pioggia battente che cadeva in quel momento sulla zona, diminuendo fortemente la visibilità sulla trafficata arteria.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del servizio emergenza 118, i Carabinieri della Compagnia di Alba e squadre Anas per la gestione della viabilità.

Il tratto della Statale 231 compreso tra il km 31,600 e il km 32,700 è stato chiuso al traffico sino alle 9,15 circa, con deviazioni sul posto, provocando code e disagi nella circolazione stradale all’ingresso di Alba per le provenienze da Bra.