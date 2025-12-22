Scontro tra auto e camion a Novello: ferito gravemente 26enne

Grave incidente intorno alle 16 di oggi sulla sp 163 a Novello tra un mezzo pesante e una vettura, rimasta incastrata sotto. Lo scontro è avvenuto nel tratto tra Barolo e Monforte d'Alba. Il 26enne alla guida dell'auto a sua volta è rimasto incastrato e ferito gravemente nello schianto. Ancora vivo ma in condizioni critiche è stata preso in carico dai sanitari del 118 e trasportata con un politrauma in codice rosso all'ospedale di Verduno.



Per liberare il conducente dell'auto ferito sono intervenuti i vigili del fuoco con 2 squadre di Alba e l'autogru proveniente da Asti.



Sul posto anche la pattuglia dei carabinieri locali per i rilievi e la gestione della viabilità che per consentire i soccorsi è stata interrotta fino alle 18.30 circa, quando la strada è stata riaperta al traffico regolare.