Frana sulla Sp 32 a Dogliani, massi e detriti sulla carreggiata

Massi e detriti sulla Sp 32 a Dogliani, la frana di lieve entità è stata segnalata intorno alle 17.45 di oggi. Secondo le prime informazioni non vi sarebbero rimaste persone o veicoli coinvolti.

Per liberare la sede stradale dai detriti è stato disposto il sopralluogo della squadra dei vigili del fuoco di Ceva, composta da tre unità.



L'intervento si è concluso intorno alle 19.



La circolazione è stata caratterizzata da rallentamenti ma è rimasta sempre aperta al traffico. Per il momento si tratta dell'unico fenomeno legato al maltempo e piogge in tutta la provincia.