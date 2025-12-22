 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 22 dicembre 2025, 19:55

Frana sulla Sp 32 a Dogliani, massi e detriti sulla carreggiata

Intervento dei vigili del fuoco di Ceva nel tardo pomeriggio: strada sempre aperta al traffico, solo rallentamenti e nessun altro episodio di maltempo in provincia

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

Massi e detriti sulla Sp 32 a Dogliani, la frana di lieve entità è stata segnalata intorno alle 17.45 di oggi. Secondo le prime informazioni non vi sarebbero rimaste persone o veicoli coinvolti.

Per liberare la sede stradale dai detriti è stato disposto il sopralluogo della squadra dei vigili del fuoco di Ceva, composta da tre unità. 

L'intervento si è concluso intorno alle 19.

La circolazione è stata caratterizzata da rallentamenti ma è rimasta sempre aperta al traffico. Per il momento si tratta dell'unico fenomeno legato al maltempo e piogge in tutta la provincia.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium