Cronaca | 21 dicembre 2025, 19:46

In fiamme il tetto di un'abitazione a Roccavione

Non si registrano persone ferite. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cuneo

Allarme nella serata di oggi, domenica 21 dicembre, per un incendio nel comune di Roccavione. 

Le fiamme, divampate dalla canna fumaria, hanno interessato una porzione del tetto in legno di un'abitazione in via Vallone Grande. 

A chiamare i soccorsi, verso le 18.45, sono stati i proprietari dell'abitazione che, fortunatamente, non sono stati coinvolti nell'incendio. 

Sul posto è intervenuta la prima partenza del Vigili del Fuoco di Cuneo con l'autobotte. Le fiamme sono state domate e sono in corso le operazioni di messa in sicurezza. 

AP

