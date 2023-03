I futuri addetti del settore turistico alla scoperta dell'Atl del Cuneese

“La formazione degli studenti e dei futuri addetti all’accoglienza è un aspetto cruciale per il successo del settore turistico. È perciò fondamentale inserire nel loro percorso di crescita alcune occasioni di conoscenza diretta dell’ambito entro il quale lavoreranno nel futuro prossimo.”

Così il Direttore dell’ATL del Cuneese Daniela Salvestrin ha accolto presso la sede centrale dell’ATL le classi dell’Istituto d’istruzione superiore “Sebastiano Grandis” di Cuneo, dell’AFP di Dronero nell’ambito del corso dedicato all’accoglienza turistica, dell’IIS “Giolitti Belisario” di Mondovì, richiesti dagli istituti stessi e organizzati in diverse sessioni d’incontro che termineranno nel mese di maggio 2023 con la visita degli studenti del Liceo De Amicis di Cuneo, sede staccata di Limone Piemonte.



Ogni appuntamento con gli studenti ha puntato i riflettori sull’aspetto legislativo che norma i servizi di informazione e di accoglienza turistica in Piemonte e sulle molteplici attività svolte dall’ente del turismo, sia in termini di servizi di informazione e di accoglienza dei turisti, sia in termini di comunicazione e di promozione verso l’Italia e l’estero: campagne stampa, partecipazioni fieristiche, organizzazione di educational tour per giornalisti, agenti di viaggio e tour operator. “Attraverso video ad alto impatto emozionale – continua il Direttore Salvestrin – abbiamo cercato di coinvolgere i ragazzi rendendoli maggiormente consapevoli dell’immenso patrimonio storico, artistico, naturalistico e gastronomico che rende la loro terra, la nostra terra, autentica ed unica.”



L’ATL del Cuneese è costantemente impegnata con gli Istituti Superiori e con le Università italiane e straniere per attività di formazione e di tirocinio volte all’inserimento degli studenti nel mondo lavorativo.