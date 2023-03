Matteo Asteggiano presenta l’attività della Zanantsika Onlus presso il Rotary Club Alba

Martedì 21 marzo alle 19.45 presso il ristorante Ca' del Lupo (Montelupo Albese) si è svolta la conviviale per soci e ospiti del Rotary Club Alba dedicata all’associazione Zanantsika Onlus presentata dal socio fondatore Matteo Asteggiano.

Ha partecipato come gradito ospite anche Tommaso Lo Russo, Presidente dei Lions Club Alba Langhe. L’associazione, fondata nel 1998 da Theodille Bao, Claudio Zarantonello, Sandra Forno e Matteo Asteggiano, si occupa di creare e gestire delle scuole del Madagascar Orientale. L’attività dell’associazione prevede anche la gestione di case famiglia per ragazzi che vivono situazioni problematiche a casa, e un centro sanitario; si occupano anche del sostegno ai bambini gemelli, infatti in alcuni villaggi del territorio vi è un divieto sacrale di fare crescere i gemelli insieme, cosa che porta all’abbandono o alla necessità di fare adottare uno di loro.

La Zanantsika si adopera per convincere e sostenere le famiglie in cui nascono dei gemelli a tenerli, con la speranza che questo sia di esempio anche per il resto della comunità. Il relatore, l’ingegner Matteo Asteggiano, ha parlato con entusiasmo della sua attività e delle molte esperienze che lui e la moglie hanno vissuto in quest’area del Madagascar, dove le cose non sono facili.

La relazione è stata motivo di riflessione nonché un’esperienza molto intensa grazie alla passione di Matteo Asteggiano.