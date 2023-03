TEDxCuneo: il nuovo evento Extraordinario torna il 6 maggio

Sabato 6 maggio torna per il terzo anno consecutivo TEDxCuneo in una location suggestiva: il Complesso Monumentale di San Francesco, dove gli speaker si alterneranno sul palco per l'evento, trasmesso anche in streaming.

TEDxCuneo ha lo scopo di stimolare curiosità e visioni non comuni: quelle che offrono i pensatori, gli innovatori, gli artisti e gli imprenditori visionari che ogni anno salgono sul palco per trasmettere valore con le loro idee ed esperienze multidisciplinari.

IL TEMA 2023

Dopo le edizioni “Festinalente, a ognuno il suo tempo” e “Ubuntu, identità connesse”, quest’anno il tema sarà Extraordinario - oltre l’immaginario - ovvero guardare lontano per spingersi in percorsi inesplorati.

Osservando, pensando in modo divergente e unendo concetti lontani la mente umana è in grado di creare grandi idee e generare qualcosa di inaspettato.

L'extraordinario è ciò che da un lato stupisce, va oltre, è fuori dal comune, è l’impossibile che si realizza; dall’altro rappresenta la bellezza e l’importanza di gesti, eventi, atteggiamenti, progetti, caratteristiche “apparentemente normali” ma che nel loro piccolo hanno un peso straordinario.

Le relatrici e i relatori di TEDxCuneo, annunciati nelle prossime settimane, cercheranno sapientemente di ispirare e fare ragionare il pubblico su argomentazioni multidisciplinari con l’obiettivo di avvicinarlo ad un nuovo modo di pensare e vedere ciò che lo circonda.

Come per le passate edizioni TEDxCuneo è organizzato in modo indipendente da un team di 70 volontari cuneesi tra i 18 e i 60 anni di età con l’obiettivo di condividere nuove idee e opportunità.

L'edizione passata dal tema “Ubuntu, identità connesse” aveva registrato il sold out per assistere dal vivo, come anche per gli oltre 300 ticket per il live streaming, le interazioni sulla pagina della diretta avevano coinvolto 430 persone.

Info sull'evento dello scorso anno e su TEDxCuneo https://www.tedxcuneo.com/

COS’È TED?



TED è un’organizzazione no-profit il cui obiettivo è diffondere idee di valore, seguendo il motto “Ideas Worth Spreading”. La varietà delle tematiche trattate viene già espressa nel nome stesso, acronimo di “Technology, Entertainment and Design”, che fa riferimento alle tematiche del primo evento TED tenutosi nel 1984.

Nello spirito di “Ideas Worth Spreading” nasce il programma TEDx, dove x = evento

TED organizzato in modo indipendente.

Sotto licenza concessa da TED, gli eventi TEDx sono sviluppati localmente e in modo indipendente, permettendo di diffondere e promuovere l’esperienza TED in tutto il mondo, tra culture e comunità diverse.

Il complesso monumentale di San Francesco

Il complesso di San Francesco, classificato come monumento nazionale e rara testimonianza architettonica di epoca medievale in città, comprende la ex chiesa che sarà sede di TEDxCuneo.

In questo luogo, probabilmente già a partire dal XIII secolo, si insediarono i frati francescani; soprattutto dal XV secolo il Complesso divenne un importante punto di riferimento per tutta la cittadinanza cuneese e le famiglie nobili partecipavano con ingenti donazioni all’abbellimento e all’ampliamento della struttura.

L’esercito di Napoleone si impossessò dell’edificio, cacciò i frati per utilizzare chiesa e convento come caserma e guarnigione militare.

Dopo alterne vicende e diversi cambiamenti d’uso, dal 1980 l’intero complesso è utilizzato come luogo di attività culturali ed ospita la sede del Museo Civico.