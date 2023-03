Revello, la Banda Musicale del paese protagonista del 19° Concerto di Primavera

Concerto di Primavera della Banda Musicale di Revello, giunto ormai alla sua 19esima edizione.

L'organico della banda è composto da una trentina di elementi diretti dal maestro Maurizio Caldera. Il repertorio spazia da brani della tradizione bandistica a generi più lontani, come latino americano e swing, tanto apprezzati e approfonditi dal nostro direttore.

In particolare, in questa edizione, ci sarà l'occasione di sperimentare generi come il pop e trasformare la banda in un tappeto sonoro su cui la cantante Raffaella Buzzi potrà esibirsi con la voce.

L'ospite vanta un curriculum di perfezionamento del canto con il maestro Antonio Juvarra, esperienze pop e rock che la vedono esibirsi in trasmissioni televisive come "Help", condotta da Red Ronny, e collaborazioni con artisti come Mario Rosini e Albert Hera.

Appassionata delle affascinanti melodie del Fado Portoghese, nel 2004 incontra Dulce Pontes, oggi considerata degna erede di Amàlia Rodriguez, che la sprona a continuare sulla sua strada di "semplice artista", come Raffaella ama definirsi.

Ad oggi, Raffaella Buzzi collabora con il chitarrista Luca Allievi ed è insegnante di canto moderno presso la Fondazione Fossano Musica.

La Banda Musicale si esibirà in concerto SABATO 25 MARZO alle ore 21 presso il Bocciodromo di Revello. L'ingresso è libero