Saluzzo: 'Insieme si può' scalda i motori e cerca un “sindaco”

Bisognerà attendere almeno fino alle soglie dell’inverno per sapere il nome del candidato sindaco del centrosinistra alle comunali 2024. Entro qualche settimana partiranno i primi incontri con i rappresentanti delle categorie produttive; poi, in autunno, i “laboratori” tematici, utili per redigere il programma. Solo successivamente, dopo i “caminetti” tra i saggi, si deciderà eventualmente il nome del successore di Mauro Calderoni.



Usiamo non a caso l’avverbio “eventualmente” perché è pendente l’ipotesi del terzo mandato e se così fosse il sindaco in carica dal 2014 potrebbe ancora succedere a se stesso. L’ipotesi di possibili primarie non è stata nemmeno presa in considerazione.



L’assemblea dei soci di “Insieme si può”, svoltasi lunedì sera al Circolo Interno Due di Saluzzo, non ha fornito ulteriori spunti rispetto alla prossima scadenza elettorale. Del resto, mancando un anno non ci si poteva aspettare che le carte venissero scoperte, a maggior ragione senza ancora aver visto quelle degli avversari.



Ma il centrodestra è ancor più a in alto mare e i il Terzo polo appare incerto se procedere in solitaria, almeno al primo turno, o sancire alleanze essendo tirato per la giacca da destra e da manca.



Calderoni, nel corso dell’assemblea, ha tracciato un bilancio politico- amministrativo su quanto realizzato dal 2019 ad oggi. “Un lavoro intenso che abbiamo potuto realizzare grazie ai fondi europei che abbiamo saputo intercettare e nonostante – ha detto – un clima politico ostile regionale e nazionale che ci è ostile”. Calderoni si è detto “aperto a chiunque voglia unirsi a noi. Certo – ha puntualizzato – purchè non si parta dalla spartizione dei posti”.



Anche il capogruppo di maggioranza Paolo Battisti si è dichiarato “disponibile a verificare nuove collaborazioni. Non era scontata – ha sostenuto - la compattezza del gruppo e invece – ha aggiunto – c’è stata armonia sia in giunta che tra la giunta e la maggioranza consiliare. La nostra esperienza dimostra – ha ancora annotato Battisti rivolgendosi in modo indiretto ai centristi di Azione-Italia Viva – che Insieme è già oltre il “Patto Civico”.



A presiedere l’associazione è Carlo Ravazzi, mentre tesoriera è Silvana Cravero. A quest’ultima è affidato il compito di seguire la parte finanziaria (il bilancio è stato approvato all’unanimità), mentre Ravazzi dovrà occuparsi di calendarizzare i primi incontri con le associazioni di categoria.