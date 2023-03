“APPASSIONATI alla VITA!”: la Diocesi di Saluzzo a Colle don Bosco per la Festa dei Ragazzi

Da diversi anni ormai, il martedì dopo Pasqua, tutti i bambini e ragazzi della diocesi di Saluzzo, accompagnati dai loro animatori si ritrovano a Colle don Bosco (AT) per la Festa dei Ragazzi Diocesana.

Un appuntamento fisso, bellissimo, che per un paio d’anni ha dovuto rispettare lo stop imposto dalla pandemia e che quest’anno ritorna con la grinta di sempre. Il gruppo della Pastorale Ragazzi, capitanato da don Marco Casalis, è all’opera già da diversi mesi, pronto a proporre una giornata ricca di gioia ed entusiasmo.

L’appuntamento è per martedì 11 aprile. Le iscrizioni si raccolgono nelle varie parrocchie di appartenenza, fino a domenica 26 marzo.

I pullman arriveranno a Colle don Bosco intorno alle ore 9. Dopo un momento di accoglienza, i ragazzi che nell’anno riceveranno o hanno ricevuto il sacramento della Cresima, vivranno una mattinata più formativa, mentre gli altri si districheranno in un gioco tutto da scoprire, alla ricerca di persone “speciali”.

Seguirà la Santa Messa, presieduta da Mons. Cristiano Bodo e concelebrata dai don delle varie parrocchie presenti. Durante la celebrazione, particolare attenzione sarà rivolta ai ministranti (anche conosciuti come chierichetti), che assistono le varie celebrazioni durante l’anno. Al termine, invece, ci sarà il pranzo al sacco per tutti e nel pomeriggio i ragazzi presenti vivranno un viaggio nelle stagioni: dovranno infatti superare sfide, risolvere enigmi, rispondere a quiz e cercare di guadagnare il maggior numero di punti.

L’intenso momento di gioco sarà seguito da un istante di raccoglimento, con la premiazione dei vincitori della giornata ed una preghiera di ringraziamento per quanto vissuto, ringraziando per quanto di buono si ha nella propria vita. Prima di rientrare a casa, a tutti i partecipanti verrà consegnato un piccolo dono, segno a ricordo della Festa.

Il titolo della giornata di quest’anno è “APPASSIONATI alla VITA!”, che dicono gli organizzatori: “Può essere inteso in due modi: appassionàti o appassiònati! Insieme scopriremo i significati profondi.

Un ringraziamento, oltre al CPR per tutto il grande lavoro che svolge ogni volta, va al Vescovo di Saluzzo Mons Cristiano per la vicinanza, il sostegno, la fiducia e l’affetto verso questo evento, all’ufficio catechistico, per la collaborazione nella preparazione della parte legata ai cresimandi, ai sacerdoti, agli animatori, fondamentali per la realizzazione delle attività, ad alcune realtà della zona (Acqua Eva, Sanifrutta e Bramardi cioccolato) che contribuiranno con i loro prodotti per la buona riuscita della giornata.

Colle don Bosco e la Festa dei Ragazzi, un luogo meraviglioso ed un evento straordinario: la combinazione perfetta, che ti cambia il cuore. Ti sussurra - Vieni e Sogna con me! -, ti dimostra che tutto insieme è più bello e lascia una missione mondo: appassionati alla vita!

Ti attende, ti apre gli occhi, ti scalda il cuore, ti abbraccia, ti accoglie, ti sostiene, ti infonde coraggio. Ti cambia!”