Pasqua di solidarietà: un pacco di prodotti a 120 famiglie cuneesi in difficoltà

Dopo la felice iniziativa di Natale, il Rotary Club Cuneo non si ferma e organizza la Pasqua di solidarietà. Su iniziativa di Fondazione Lovera Onlus, verrà consegnato un pacco a 120 famiglie in difficoltà del nostro territorio.

“Abbiamo deciso di continuare sull'onda del Natale di solidarietà e riproporlo a Pasqua in forma diversa - spiega Salvatore Linguanti segretario del Rotary Club Cuneo -. Forniremo ad ogni famiglia un uovo di Pasqua, una colomba, 30 euro in buoni pasto presso il supermercato Serra e un formaggio Biraghi. Per individuare le famiglie, ci avvaliamo della collaborazione di Caritas Diocesana di Cuneo, e della Società di San Vincenzo de Paoli. L'idea è partita dalla Fondazione Lovera, e noi ci siamo dati da fare per realizzarla”.

Nella settimana antecedente la Pasqua verranno consegnati i pacchi alle famiglie tramite Caritas e San Vincenzo.

Come detto, il pacco è molto ricco.

Valgrana Spa, nella persona dell’amministratore delegato Alberto Biraghi, omaggerà ad ogni famiglia una confezione di formaggio Piemontino da 400 grammi

Sono state acquistate 200 uova di Pasqua dall’O.F.T.A.L. Cuneo, da regalare ai bambini e alle famiglie coinvolte.

La Croce Rossa Comitato Provincia Granda fornirà una colomba Albertengo ad ogni famiglia.

Infine sono stati acquistati 240 buoni spesa dal Supermercato Serra ed ogni famiglia riceverà due buoni da 15 euro.

Un progetto realizzato da Fondazione Lovera Onlus Cuneo, Rotary Club Cuneo, Croce Rossa Italiana Comitato Provincia Granda, Rotary Club Cuneo, Rotary Club Cuneo-Alpi del Mare, Avis Comunale Cuneo, Zonta Club Cuneo.

Ma non è tutto. La Pasqua di solidarietà arriverà fino in Ucraina: “Con i soldi raccolti abbiamo acquistato un generatore da mandare in Ucraina tramite il Rotary Club di Cuneo. In più aiuteremo le tre famiglie ucraine adottate dal Rotary che vivono a Cuneo. Anche a loro arriverà il pacco di prodotti”, conclude Linguanti.