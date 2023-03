“Sapere cogliere la sfida della complessità: questo vuol dire fare impresa oggi”

«Stiamo vivendo momenti di grande complessità, ma questo non deve essere l’alibi. Bisogna entrare dentro la complessità con coraggio e spirito visionario». Hanno sottolineato questo punto Bernhard Scholz, Cesare Verona e Felice Vai, i tre relatori che hanno animato l’incontro dal titolo “Fare Impresa Oggi”, in programma lo scorso 21 marzo presso l’Officina della Scrittura – Aurora. L’evento è stato organizzato dalla Compagnia delle Opere del Piemonte (Cdo Piemonte) da sempre impegnata a sostenere e promuovere l’imprenditoria del nostro territorio, ponendo l’accento sull’importanza di mettere a confronto le loro esperienze.

«Fare impresa oggi è un’attività affascinante» ha esordito Felice Vai, presidente di Cdo Piemonte nell’introdurre Cesare Verona. Il rappresentante della sesta generazione del marchio Aurora in qualità di padrone di casa ha salutato il pubblico illustrando il percorso che ha condotto un brand legato a un prodotto così identificato con la tradizione come la penna stilografica a diventare uno dei simboli del lusso che oggi fa tendenza nel mondo. «Ci siamo trovati a un bivio: chiudere o cambiare» ha ricordato Verona. Da qui la capacità di buttare il cuore oltre l’ostacolo: nuovi investimenti, un radicale cambio di mentalità, una virata a 360° verso il mercato internazionale: tutto questo salvaguardando l’artigianalità del marchio, proiettandola al futuro. «Esportiamo il 70% della nostra produzione: siamo consapevoli di creare un valore oltre che un prodotto, questo è l’aspetto fondamentale.»

Sulla stessa lunghezza d’onda Bernhard Scholz, presente nella doppia veste di consulente aziendale e presidente della Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli: «Si deve maturare una visione, crederci e saperla comunicare – ha evidenziato Scholz; bisogna sapere creare un valore: questa è la sfida delle contemporaneità su un mercato globale. Gli imprenditori italiani hanno un vantaggio sui loro competitor stranieri: made in Italy che esprime il concetto di “bello e ben fatto”. Bisogna saperlo sfruttare, non darlo per scontato, investendo in innovazione e creatività.»

Per tutti appuntamento al Meeting di Rimini, in programma quest’anno dal 20 al 25 agosto.