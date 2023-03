Verifiche ai bastioni, ristretta temporanenamente via Marchese d'Ormea

"Nel proseguire i lavori dedicati ai bastioni di Piazza, quelli di via Marchese d'Ormea, a seguito della rimozione delle pianti infestanti, è venuto alla luce un ammaloramento delle mura: al fine di garantire la sicurezza della circolazione pedonale e delle vetture, è stato disposto il restringimento della carreggiata.

Abbiamo già posto in essere ulteriori e più approfondite verifiche, che si svolgeranno nella mattinata di lunedì. Contestualmente sta per essere avviato il terzo lotto dell'intervento di consolidamento dei bastioni stessi, un investimento complessivo di circa 450 mila euro.

La nostra città è fragile e non lesiniamo risorse per intervenire, anche a fronte degli imprevisti che, come in questo caso, si verificano".



Lo dichiara il Vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Mondovì, Gabriele Campora