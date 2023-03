Tipi di criptovaluta

Bitcoin, la prima criptovaluta moderna, è stata lanciata nel 2009. Bitcoin ha dimostrato la fattibilità delle valute digitali basate su blockchain e ha suscitato un interesse immediato da parte degli investitori, della comunità tecnologica e degli idealisti che hanno abbracciato il concetto di una valuta digitale che operava senza i cancelli e i controlli imposti da banche, società di investimento e autorità di regolamentazione governative.

Migliaia di monete e gettoni sono emersi nel corso degli anni dal debutto di Bitcoin. Il mondo crittografico di oggi include una serie vertiginosa di risorse digitali con vari profili tecnici e usi previsti.

Benvenuti in Crypto Menagerie

La creazione di Bitcoin è stata quella di introdurre una valuta universale per gli acquisti di tutti i giorni. Il concetto era che Bitcoin potesse eventualmente sostituire le valute legali emesse dal governo in tutto il mondo.

Non è così inverosimile come sembra. Gli acquisti vengono sempre più effettuati elettronicamente o con carte di credito e di debito. La carta moneta sta diventando sempre più obsoleta. Perché non utilizzare una valuta progettata specificamente per le transazioni online? Molte di queste valute virtuali sono emerse negli anni '80 e '90. Nessuno ha guadagnato trazione fino a quando non è emerso Bitcoin.

Attualmente, Bitcoin è una criptovaluta ampiamente utilizzata per sostituire o integrare la valuta emessa dal governo nelle transazioni quotidiane.

Bitcoin (BTC)

Bitcoin è tra le criptovalute più conosciute e la gente lo considera la prima criptovaluta. Satoshi Nakamoto è stato l'autore del white paper che ha istituito questa valuta digitale. A partire da ora, ci sono molte informazioni che possono aiutarti a migliorare la tua padronanza di Bitcoin prima di condurre le tue transazioni e investimenti.

Come funziona Bitcoin?

Bitcoin utilizza la tecnologia blockchain per consentire agli utenti di condurre transazioni peer-to-peer trasparenti. Tutti gli utenti vedono le transazioni crittografiche, ma l'algoritmo della blockchain li protegge. Mentre chiunque può vedere la transazione, solo il proprietario di Bitcoin può decifrarla utilizzando una "chiave privata" fornita a ciascun proprietario.

A differenza di una banca, Bitcoin non ha un'autorità centrale. Gli utenti di Bitcoin hanno il controllo completo sull'invio e la ricezione di denaro, consentendo transazioni anonime in tutto il mondo.

Litecoin (LTC)

La moneta è comparsa nel 2011 come alternativa a Bitcoin, una rete di pagamento globale e open source, come altre criptovalute. È completamente decentralizzato, il che implica che non ha un'autorità centrale.

Qual è la differenza tra Bitcoin e Litecoin?

Ecco alcune distinzioni tra queste valute digitali:

Si ritiene che Litecoin abbia tempi di transazione più rapidi.

La produzione di Bitcoin non può superare i 21 milioni di monete, mentre Litecoin ha un limite di 84 milioni.

Usano algoritmi diversi, con Litecoin che utilizza "scrypt" e Bitcoin che utilizza "SHA-256".

Ethereum (ETH)

Ethereum è una criptovaluta creata nel 2015 come piattaforma open source basata sulla tecnologia blockchain. Durante il monitoraggio della proprietà delle transazioni in valuta digitale, la blockchain di Ethereum si concentra anche sul codice di programmazione di qualsiasi applicazione decentralizzata, consentendo agli sviluppatori di app di utilizzarlo per pagare le commissioni di transazione e i servizi sulla rete Ethereum.

Bitcoin Cash (BCH)

Bitcoin Cash è una valuta digitale creata per migliorare alcuni aspetti di Bitcoin. Bitcoin Cash ha aumentato le sue dimensioni di blocchi, consentendo un'elaborazione delle transazioni più rapida.

Ethereum Classic (ETC)

La blockchain di Ethereum Classic è il fork della blockchain di Ethereum. Utilizza una piattaforma decentralizzata simile per eseguire contratti intelligenti. I contratti intelligenti sono programmi che funzionano come sono programmati, senza tempi di inattività, censura, frode o interfaccia di terze parti. Come Ethereum, offre un token di valore chiamato "etere classico", che le persone possono utilizzare per pagare gli utenti per beni o servizi.

Zcash (ZEC)

Zcash è una valuta digitale basata sul codice Bitcoin originale. È stato creato da scienziati del MIT, Johns Hopkins e altre prestigiose istituzioni accademiche e scientifiche e funziona su una blockchain decentralizzata. L'enfasi sulla privacy è una caratteristica cruciale e un elemento di differenziazione di Zcash. Sebbene questa non sia una funzionalità disponibile per gli investitori di Equity Trust, gli utenti possono inviare e ricevere Zcash senza rivelare il mittente, il destinatario o l'importo trattato.

Conclusione

Attualmente, il mercato ha molte criptovalute, di cui questo articolo non ha elencato la maggior parte. Ma prima di investire in qualsiasi criptovaluta, fai ricerche approfondite per scoprire come funzionano.