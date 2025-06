Ascensori Rossini, dal 1963 a sostegno del territorio

Da oltre 60 anni, Ascensori Rossini si conferma un punto di riferimento per le comunità del cuneese nell’ installazione e manutenzione di ascensori , piattaforme elevatrici e montacarichi.

Impegno quotidiano per il bene comune

Fondata a Vicoforte per volontà di Attilio Rossini nel 1963, l’azienda si è da sempre distinta per la cura del cliente e la tutela del territorio.

Oggi è diretta dai nipoti del fondatore, che dopo due generazioni continuano a coltivare il forte legame con la comunità.

Nel 2022 Ascensori Rossini ribadisce la sua visione etica del business e sancisce definitivamente il suo impegno concreto verso la collettività e l’ambiente diventando Società Benefit.

Nuova filiale a Saluzzo

Ascensori Rossini ha scelto di ampliarsi con una nuova sede nel cuore di Saluzzo, in Piazza Risorgimento 7. Questa nuova apertura, che segue quella di Bra dello scorso anno, risponde alla volontà di essere ancora più vicina alle persone, garantendo interventi rapidi e su misura.

L’azienda offre il servizio di check up gratuito, attivo in tutte le filiali e pensato per monitorare le condizioni degli impianti, prevenire guasti e assicurare la conformità normativa, per ridurre il rischio di malfunzionamenti.

Dopo l’inaugurazione di mercoledì 18 giugno, tutti gli interessati potranno prenotare un appuntamento nella sede di Saluzzo contattando il numero verde 800-232150.

Anche Saluzzo si colora di Rossini!