Garessio ospiterà 40 migranti, lo ha comunicato il sindaco in sede di Consiglio

In arrivo 40 migranti a Garessio. Questa la comunicazione che ha dato il sindaco, Ferruccio Fazio, lo scorso giovedì 23 marzo, in apertura del Consiglio Comunale.

Già in passato in paese erano stati ospitati migranti, ma in numero inferiore. Come ha spiegato il primo cittadino, verranno ospitati presso l'ex Albergo "Ramo Verde". Il sindaco ha espresso perplessità alla Prefettura sul numero e al contempo si è confrontato con la cooperativa che gestirà l'accoglienza sul territorio.

La notizia ha sollevato dubbi e perplessità.

"Negli anni scorsi - interviene il consigliere di minoranza Isaac Carrara - quando si parlava di ripartizione dei migranti sul territorio si era arrivati a capire come fosse necessario operare una distribuzione equilibrata e sostenibile, volta a ridurre l’impatto sui paesi e a rendere maggiormente efficaci i percorsi di integrazione e inclusione sociale. La proporzionalità che era emersa alcuni anni fa si era attestata su un numero di 3 richiedenti asilo ogni 1000 abitanti. Tenuto conto che Garessio, costantemente afflitto da un calo demografico che si protrae da anni, è ormai sui 2850 abitanti circa, i conti sono presto fatti, e 40 richiedenti asilo sono troppi."

"Prendo atto delle rassicurazioni riguardanti la gestione oculata - conclude Carrara - che sembrerebbe caratterizzare il lavoro di questa cooperativa, ma se vogliamo parlare di inserimento e integrazione si deve assolutamente avere proporzionalità, e in questo caso non sussiste minimamente. Mi dispiace dover constatare che a parte l’apertura del sindaco sull’argomento, la maggioranza non abbia nemmeno voluto tentare una richiesta in tal senso".