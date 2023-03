Venerdì a Cuneo la manifestazione contro i progetti su piazza Europa: “Non è più il momento”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera con cui i gruppi consiliari cuneesi di minoranza Cuneo per i Beni Comuni, Cuneo Mia, Indipendenti, Lista Civica Lauria, SiAmo Cuneo, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega Salvini lanciano l’invito alla manifestazione organizzata venerdì 31 marzo alle 17.30 in piazza Europa.



***



Non è più il momento. La costruzione di posti per automobili non è riqualificare la piazza né può essere una visione di futuro.



Il cambiamento climatico in atto richiede nuovi provvedimenti a favore della salute della popolazione più fragile (persone disabili, malate, anziane e bambini) anche assegnando alle auto, che pure ci servono, uno spazio che non interferisca con la qualità della nostra vita.



Non è una battaglia politica, ma una visione di città moderna e diversa con meno auto e un trasporto pubblico locale più efficiente. I cittadini sono chiamati a dimostrare tutta la loro contrarietà alla realizzazione del parcheggio sotterraneo in centro città, preservare il polmone verde di piazza Europa e affermare che vogliamo essere coinvolti nelle decisioni amministrative, diventa una priorità assoluta.