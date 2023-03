Cherasco tra i Comuni presenti sull'app TabUi, all'insegna della modernità

Cherasco è un nuovo Comune tabUiato, uno dei tanti che può essere conosciuto attraverso la community e il cross marketing del team TabUi.



Si tratta di un progetto all’insegna della modernità e della portabilità: la Città di Cherasco è ora visitabile anche online tramite l’applicazione TaBui, scaricabile gratuitamente sul proprio telefono dall’app store (Play Store, Apple Store): impostando “Cherasco” sulla barra di ricerca.



Permette di accedere a varie informazioni utili sulla città: dai principali luoghi d’interesse storico al calendario dei Mercati dell’antiquariato, ai percorsi, ai ristoranti ed attività commerciali (il tutto con i relativi contatti, indirizzi, orari di apertura ed eventuali siti - attivando la visibilità per ogni attività commerciale del territorio). Non è quindi solo uno strumento utile ai turisti, un primo appoggio per chi decide di visitare in solitaria la città, ma è anche una fonte di informazioni e avvisi per i cittadini.



«È un progetto importante per offrire con un nuovo metodo di fruibilità delle informazioni riguardanti la nostra città - dichiara l’assessore Umberto Ferrondi - nell'ottica dell'innovazione e dell'uso di nuove tecnologie, oltre telegram, ora si può utilizzare l’app tabUi. Le attività commerciali cheraschesi, della ristorazione, dell’ospitalità, i prodotti tipici, i punti di interesse, le mostre, i sentieri, gli eventi, sono a disposizione di tutti gli utenti. L'iniziativa è nata con la collaborazione del distretto del commercio di zona, che ringraziamo».