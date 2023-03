I Commedianti Niellesi premiati al Toselli di Cuneo

Sono stati assegnati lo scorso sabato 25 marzo, al teatro Toselli di Cuneo, i premi relativi alla rassegna del teatro dialettale con 12 compagnie.

I Commedianti Niellesi hanno avuto l’onore di ricevere, nella persona di Mario Barra, il Primo Premio quale miglior attore di tutta la rassegna.

"Eravamo un gruppo debuttante su un palco così rinomato - commentano - e l’emozione è stata superata dagli applausi e consensi ricevuti e, tutto questo, ci sprona a continuare e stiamo pensando già ad allestire una nuova commedia pur continuando a rappresentare la premiata rappresentazione “Sarto per Signora” di Geoges Feydeau.

I complimenti vanno, in special modo, al nostro Mario Barra ma non dimentichiamo la superba regia di Mario Rossetti che ha avuto, anche lui, una nomination per la regia stessa ed un plauso a tutto il gruppo senza il quale nulla sarebbe valso."