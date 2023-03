Le eccellenze della musica internazionale si incontrano a Mondovì Piazza

Il borgo di Mondovì Piazza quest'estate, per alcune settimane, diventerà un campus diffuso dedicato alla musica.

Sono stati presentati oggi pomeriggio, mercoledì 29 marzo, nella splendida cornice di Palazzo Fauzone Relais con l'accoglienza di Barbara Franco, due master dedicati rispettivamente al flauto e all'arpa organizzati nell'ambito dell'attività di alta formazione proposta dalla Fondazione Academia Monti Regalis.

"Tre corsi di eccellenza che contribuiscono all'opera di rilancio e di affermazione dell'Academia a livello internazionale." - ha spiegato Maurizio Fornero, direttore Fondazione Academia Montis Regalis onlus- "Queste nuove collaborazioni contribuiranno a restituire alla Fondazione monregalese la sua dimensione internazionale, dopo i due difficilissimi anni segnati dalla pandemia ponendo i primi fondamentali tasselli per un rapporto continuativo che secondo le intenzioni della direzione artistica porterà alla realizzazione di progetti ambiziosi e a una maggiore presenza dell'orchestra monregalese nei circuiti concertistici internazionali".

Una collaborazione tra diversi enti resa possibile grazie anche a Fiorella Andriani, flautista dell'orchestra sinfonica Rai, che sarà anche tra i docenti dei master.

"Una bella opportunità dal respiro internazionale per Mondovì - ha detto l'assessore Francesca Botto, portando i saluti da parte del sindaco e dell'amministrazione. - "Un'iniziative che vede la sinergia tra diversi enti del territorio, con favorevoli ricadute anche per lo sviluppo del settore turistico- culturale."

Grande l'entusiasmo e l'energia trasmesse da due delle musiciste e insegnanti coordinatrici dei due progetti, Rena Urso, membro della Oakland Symphony per "The complete 21st Century Flutist - The Global Artist", corso realizzato in collaborazione con la California State University di Long Beach e Irina Zingg, direttore artistico e fondatrice della Harpmaster Academy.

"Immaginatevi che esperienza sarà raggiungere l'Italia per ragazzi di 18-20 anni che non hanno mai lasciato il loro paese per potersi immergere per tre settimane nel mondo della musica - ha affermato Rena Urso - "Un'esperienza unica quella del SummerArts, che a me ha cambiato la vita. E' qualcosa di totalmente diverso dalle tradizionali lezioni e, inoltre, qui a Mondovì arriveranno docenti provenienti da tutto il mondo, un qualcosa di davvero unico".

"L'obiettivo di questo progetto è quello di mettere al centro i ragazzi - ha aggiunto Irina Zingg - "I monregalesi in quei giorni sentiranno il suono delle arpe, i ragazzi provano molte ore al giorno, dalla mattina fino a tarda sera, per loro poterlo fare qui sarà qualcosa di speciale. Grazie a tutti quelli che hanno collaborato per la realizzazione di questa iniziativa".

Valore aggiunto di questo progetto l'organizzazione di performance e concerti, ospitati tra la sala Ghislieri e Palazzo Fauzone che saranno aperti a tutta la cittadinaza, presto date e dettagli.

Ecco in dettaglio i progetti che saranno ospitati a Mondovì:

THE COMPLETE 21ST CENTURY FLUTIST - THE GLOBAL ARTIST

California State University

5/25 giugno 2023

Il corso è realizzato in partnership con la California State University di Long Beach all'interno del programma SummerArts che offre ai propri studenti l'opportunità di perfezionarsi nell'esecuzione del al vastissimo repertorio del flauto e dell'ottavino fiorito tra il XVII e il XX secolo con particolare attenzione alle tecniche dell'improvvisazione più moderne.

Gli studenti trascorreranno tre intense settimane a Mondovì, sotto la prestigiosa guida di un team dinamico di docenti di flauto e ottavino. Il programma sarà arricchito da workshops giornalieri in aggiunta a masterclasses tenute da rinomati insegnanti e artisti di fama internazionale.

Artisti e docenti ospiti: Fiorella Andriani, Heather Clark, Gianni Cristiani, Adriana Ferreira, Andrea Fisher, Gudrun Hinze, Natalija Jovic, Eun Mi Park, Snjezana Pavicevic, Marina Piccinini, Roxxane Robbin, Rozália Szabó Workshops virtuali con la partecipazione di: Karin Bonelli, Valerie Coleman, Lady Jeanne Galway, Viviana Guzmán. Direttrice del progetto e' Rena Urso, membro della Oakland Symphony e della Oregon Coast Music Festival Orchestra e docente dell' International Piccolo Flute Academy. Nativa di Detroit, Michigan, Rena si laurea alla Wayne State University e consegue un Master di perfezionamento presso la California State University, Long Beach dove è attualmente docente. Collabora con le più importanti orchestre sinfoniche americane tra le quali la San Francisco Opera's Western Opera Theater e la New York City Opera's National Company.

17 ° HARPMASTER ACADEMY

11/21 luglio 2023

L' Harpmaster Academy nasce nel 2006 con l'obiettivo di percorrere l'eccellenza nella formazione musicale di questo brillante strumento. HarpMasters Academy ha nel propri principi statutari l'obiettivo di educare le giovani generazioni di arpisti attraverso la massima esperienza musicale e dare un contributo costante al loro percorso fino alla stabilità professionale.

Nasce dall'anno in corso una collaborazione pluriennale che vedrà Mondovì come location esclusiva delle attività formative e performative dell'Academy. In concomitanza con l'Harpmaster sono previsti due concerti esclusivi di cui il primo con Anneleen Lenaerts, prima arpa dell'Orchestra Sinfonica di Vienna ed il secondo un Gala conclusivo del corso

Artisti e docenti : Irina Zingg, Anneleen Lenaerts, Milda Agazarian, Mara Galassi, Luisa Prandina, leuan Jones. Direttore artistico e fondatrice della Harpmaster Academy e Festival e Irina Zingg. Irina è riconosciuta e apprezzata a livello internazionale. Nata a Mosca, irina studia con i professori Milda Agazarian e Olga Erdely e vanta una laurea con onore al Moscow State Tchaikovsky Conservatory. Detiene un Ph.D presso la Gnessin Music Academy di Mosca ed è autrice inoltre di numerosi articoli e membro fondatore della Association of Russian Harp Teachers.

XXX Corso di formazione orchestrale barocca e classica audizioni 19-21 aprile 2023, corsi ottobre e novembre 2023/24

In linea con la tradizione dell'Academia, dal 19 al 21 aprile sono state indette le audizioni per il progetto di formazione orchestrale . La novità di quest'anno sono le audizioni biennali che daranno l'opportunità ai giovani strumentisti dell'area europea di poter ampliare il percorso di studio da 4 ad 8 settimane a partire dal mese di ottobre 2023 fino alla primavera 2024.

Sono coinvolti, anche per questa proposta, docenti di eccellenza tra cui il Direttore musicale dell'Academia Enrico Onofri, il clavicembalista Fabio Bonizzoni, il Direttore d'orchestra Andrea Marchiol e annunciamo il ritorno, dopo diversi anni, dell'amata violinista francese Amandine Beyer.

L'offerta complessiva dell'Academia sarà ulteriormente arricchita da una varia proposta concertistica inserita nel territorio andando a caratterizzare le stagioni e i festival organizzati e gestiti dall'Academia quali Mondovimusica, il 56° Festival dei Saraceni di Pamparato ed il Festival dei Giovani Musicisti Europei.