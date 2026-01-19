A Vicoforte si elegge il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi

La dirigenza dell’Istituto Comprensivo di San Michele e gli insegnanti del plesso scolastico di Vicoforte, in accordo con il Comune, hanno avviato le procedure per il rinnovo del Consiglio Comunale dei Ragazzi Vicese.

Dopo la nomina della “commissione di vigilanza”, composta da insegnanti ed alunni, si è proceduto alla valutazione delle candidature e sono state avviate la predisposizione delle liste con il logo, la denominazione ed i programmi.

Nei prossimi giorni saranno presentati ai giovani elettori, cioè agli studenti della scuola secondaria di primo grado e della quarta e quinta classe della scuola primaria.

Le elezioni si terranno il 6 febbraio, nell’ambito della “settimana della legalità” organizzata dalle scuole che si concluderà proprio con l’elezione del loro CCR. A seguito delle modifiche al Regolamento approvate lo scorso anno dal Consiglio Comunale “dei grandi”, su proposta del Consiglio Comunale dei Ragazzi, la durata del nuovo Consiglio sarà triennale e quindi andrà in scadenza nel 2029. Il procedimento di elezione ed il meccanismo di funzionamento del Consiglio sono del tutto analoghi a quelli del Consiglio Comunale “dei grandi”. L’Amministrazione comunale, per il tramite delle rispettive “giunte”, sarà interlocutore e ricettore delle istanze del CCR i cui rappresentanti saranno chiamati a partecipare a ricorrenze ed eventi pubblici, oltre a proporre ed organizzare altre attività.