“Capperi… che racconti?”: alla Fondazione Ferrero di Alba un pomeriggio tra parole, canzoni e solidarietà

Sabato 24 gennaio 2026 alle ore 17 la Fondazione Ferrero ospita un evento originale nella sua configurazione, un mix di canzoni e conversazioni sul libro di Sergio Buffa “Capperi…che racconti?” edito da ArabaFenice.

Il testo, che già si caratterizza particolare sin dal titolo, nasce con l’intenzione di offrire momenti di riflessione e divertimento, spaziando tra considerazioni sul nostro stile di vita, questioni squisitamente umane, fino al grottesco e al distopico. Le canzoni ci porteranno vicinanza e connessioni con i racconti del libro. Tutto questo unito ad una finalità di solidarietà concreta in quanto il ricavato delle vendite andrà interamente a sostenere due progetti importanti di Ampelos odv Italia e Ampelos Asbl Luxembourg, due associazioni sorelle che da oltre vent’anni finanziano e si occupano di progetti di sostegno e sviluppo agroalimentare, educativo e sanitario con gruppi missionari che operano principalmente in Paesi africani.

Saranno sul palco della Fondazione Ferrero lo scrittore Sergio Buffa, il musicista Mauro Carrero in dialogo con Carlo Borgogno.

Mauro Carrero, ha studiato chitarra e pianoforte. Laureato in Lettere, ha sostenuto esami in Storia della Musica, Popular Music ed Etnomusicologia. Ha suonato in diverse formazioni rock e si è parallelamente dedicato alla canzone d’autore. Racconta, attraverso le canzoni, mescolando elementi individuali e collettivi, storie di personaggi, di paesaggi, miti e tradizioni della nostra terra, ma non solo. Ha pubblicato a oggi quattro album, il primo “Jose e Davide”, interamente ispirato a Beppe Fenoglio, poi “Marelanga”, “Nagìra” e poi il recente “Brindisi alla gioventù”.

Sergio Buffa, ex impiegato nel settore Sviluppo Tecnico e Investimenti di un’azienda alimentare, ha una formazione di base teatrale e di sceneggiatura conseguite con corsi, seminari e laboratori. Convinto sostenitore che la cultura migliora la qualità della vita, le relazioni, il benessere del singolo e della comunità, in un meditato e fiducioso impeto ha deciso la pubblicazione di questo libro dal titolo provocatorio. È tra i fondatori e soci di Ampelos Odv dalla sua nascita nel 2004.

Carlo Borgogno e Serena Aimasso sono titolari ed artefici della Libreria Milton. Una preziosa gemma, presente ormai da più di vent’anni nel cuore della città, dove il mestiere del libraio si concretizza nella loro accoglienza e professionalità. I video-faccioni di Carlo, che emerge da vertiginose e acrobatiche pile di libri, sono un esempio simpatico ed originale per pubblicizzare un prodotto tra i più difficili da vendere. La libreria ospita spesso autori ed eventi nel cortiletto interno, un nido intimo e cordiale.

Sabato 24 gennaio, ore 17

Auditorium Fondazione Ferrero

Strada di mezzo 44, Alba

Ingresso libero, fino ad esaurimento posti