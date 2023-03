Finisce in carcere a Torino il 60enne langarolo accusato di vessare gli anziani genitori

Ha violato i domiciliari disposti nei suoi confronti nel febbraio scorso, presso l’abitazione torinese della compagna.



Per questa ragione è finito in carcere il 60enne residente in un comune delle Langhe a giudizio presso il Tribunale di Asti con le accuse di atti persecutori aggravati dalla minorata difesa per le molestie che avrebbe messo in atto nei confronti degli anziani genitori.



La richiesta di aggravamento della misura cautelare e la conseguente incarcerazione presso la casa circondariale di Torino è stata richiesta dal pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Asti Stefano Cotti.



Sarà invece la collega Silvia Giancola a rappresentare la pubblica accusa nel procedimento con rito abbreviato che proprio domani, giovedì 30 marzo, vedrà l’uomo ricomparire di fronte alla corte della sezione penale presieduta da Elio Sparacino per rispondere delle reiterate angherie che da tempo, insieme a continue e pressanti richieste di denaro, avrebbe messo in atto a danno della coppia di anziani: il padre classe 1936 e la madre, classe 1942, costituiti parte civile col patrocinio del legale albese Roberto Ponzio.



Nell’ultima udienza il giudice aveva preso atto del cambio del difensore deciso dall’uomo, ora rappresentato dall’avvocato Silvia Bregliano di Torino, e rinviato il processo al 30 marzo per l’espletamento dell’istruttoria dibattimentale.