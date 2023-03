Fossano, buona ‘la seconda’ per la giornata di gioco di ruolo libero del Gdr World Cafè

Un vero successo per la seconda giornata di ‘gioco di ruolo libero’ promossa e organizzata dal Gdr World Cafè, l’associazione cuneese dedicata alla promozione e all’analisi del gioco di ruolo da tavolo in tutte le proprie forme.



L’evento si è tenuto sabato 25 marzo a Fossano, nei locali di via Germanetto 3. Una gran quantità di appassionati – esperti o inesperti, ovviamente – ha partecipato alle decine di tavoli proposti dai diversi ‘master’ (21 in totale) nei turni del pomeriggio e della sera/notte: hanno quindi vissuto avventure in prima persona spaziando con la narrazione tra misteri oscuri, futuri distopici, rappresentazioni teatrali tutte da ridere e tanto altro.



La testa, ora, va al prossimo incontro del Gdr World Cafè. E alla prossima occasione, ovviamente, di trovarsi tra giocatori appassionati di giochi ‘sociali’.