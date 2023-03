Auto, Gancia (Lega): "La difesa dell’ambiente e della salute dei cittadini devono andare di pari passo con la tutela dei lavoratori e delle nostre imprese”

“Grazie al nostro impegno in Europa e alla mobilitazione messa in campo sui territori, la partita non è chiusa.



La necessità di ridurre l’inquinamento è fuori discussione, occorre tuttavia ancora ragionare sulle modalità e sulle tempistiche, soppesando i contraccolpi economici e occupazionali che ne derivano.



Gli obiettivi non cambiano: difesa dell’ambiente e della salute dei cittadini devono andare di pari passo con la tutela dei lavoratori e delle nostre imprese.



L’obiettivo resta avere meno inquinamento dai nostri veicoli, sul come riuscirci dobbiamo ragionare soppesando anche i contraccolpi economici e occupazionali”.



Lo afferma l’on. Gianna Gancia, europarlamentare della Lega.