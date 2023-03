Alba, si presenta un libro su emozioni e sensibilità degli artisti di Langa

Sabato 1 aprile alle 16.45 presso il Palazzo di Banca d'Alba sarà presentato il libro "Tra le colline...l'incanto" di Giovanna Zanirato.

"In passato, mi ero già occupata di interviste a personaggi locali, riguardanti diverse tematiche legate alle tradizioni delle nostre Langhe - racconta l'autrice -. In questo testo emerge invece, il mio interesse per l’arte. Ritengo sia necessario coltivare questa passione fin dalla prima infanzia: in me è nata a seguito del mio lavoro con i bambini. Insegno nella scuola dell’Infanzia dal 1990 e credo di essere stata una delle prime insegnanti in zona a portare i bambini in visita a mostre d’arte, a permettere ai miei allievi di incontrare gli artisti del territorio e a lavorare con loro en plein air".

In questo libro Zanirato racconta l’anima degli artisti: "Il mio intento è quello di scoprire le emozioni e la sensibilità che dimora in ciascuno di essi. Per realizzare questo libro ho incontrato ed intervistato alcuni artisti del nostro territorio o che hanno comunque avuto un legame con esso e con un percorso artistico significativo. La visita ai loro ambienti di lavoro è stato il momento più affascinante di tutto il progetto".

All’interno del testo sono presenti interventi critici della Dott.Cinzia Tesio e dell’architetto Dario Lorenzati.

Con la prima presentazione è stata anche organizzata, sempre all’interno dello spazio espositivo di Banca d’Alba una mostra collettiva degli artisti presenti all’interno del libro che sarà inaugurata il giorno stesso della presentazione.

Con l’organizzazione della mostra collettiva si intende valorizzare gli artisti che lavorano sul nostro territorio, esprimendo anche l’incanto delle nostre colline.

La mostra sarà aperta dal 1 al 10 aprile. Gli artisti presenti sono Beppe Gallo, Pierflavio Gallina, Antonio Munciguerra, Teresio Polastro, Dino Pasquero, Tore Milano, Antonio Buccolo, Rodolfo Graziani, Ferruccio Borgogno, Carlo Giuliano, Luigi Carbone, Bartolomeo Delpero, Libero Nada, Lionello Morone, Roberto Andreoli, Gianni Gaschino, Remo Salcio, Tanchi Michelotti, Gabriella Piccatto, Vesna Bursich, Antonella Tavella.