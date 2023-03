Cambio appalto nella logistica della Michelin di Cuneo. Cgil: "Migliorate le condizioni di lavoro per 124 lavoratori"

Si sono svolte nella giornata di ieri, giovedì 30 marzo, le assemblee dei 124 lavoratori impegnati nella logistica allo stabilimento Michelin di Cuneo.

Durante l'incontro è stata comunicata l'intesa tra le organizzazioni sindacali e l'azienda Service Key, che si è aggiudicata l'appalto e che, da domani, si occuperà delle attività di movimentazione all'interno del sito produttivo di Ronchi.

"La delegazione trattante della Cgil - si legge nella nota del sindacato di via Coppino - composta dai rappresentanti delle categorie Filcams, Filt e Fiom ha affrontato la discussione con la controparte fissandosi due obiettivi prioritari: la salvaguardia dell’occupazione e il mantenimento di adeguate condizioni contrattuali."

"Le operazioni di cambio appalto sono sempre complesse, - spiega Ivano Esposto, segretario generale Filt Cgil - a maggior ragione quando vedono il coinvolgimento di dipendenti con contratti di lavoro diversi. Siamo soddisfatti dell’esito della trattiva. Abbiamo difeso i livelli occupazionali e abbiamo concordato l’applicazione a tutti i lavoratori coinvolti nel cambio appalto e per coloro che verranno assunti in futuro del contratto nazionale merci e logistica, confermando e migliorando per molti le condizioni precedentemente riconosciute."

"Ora - prosegue Esposto - l’intesa andrà verificata sul campo e nel tempo, in attesa di affrontare la seconda operazione di cambio di appalto che coinvolgerà, nei prossimi mesi, i restanti lavoratori presenti nel sito."

"Quanto raggiunto - prosegue Esposto - è un esempio di buona contrattazione inclusiva, resosi possibile per l’attenzione che la committenza ha dimostrato. Il tutto sta avvenendo in coerenza con un importante accordo quadro sul tema degli appalti, sottoscritto a luglio 2022 da Michelin e dalle Segreterie nazionali, regionali, provinciali e dalle RSU della nostra categoria Filctem Cgil, unitamente alle analoghe rappresentanze della Femca Cisl e della Uiltec Uil.



"Purtroppo - conlclude Esposto - non sempre le committenti pubbliche e private, in certi casi multinazionali storicamente radicate nel nostro territorio, dimostrano la stessa disponibilità e la stessa sensibilità al confronto. Tutto ciò va a discapito dei lavoratori più poveri della filiera produttiva, a cui non sono riconosciute condizioni normative e retributive adeguate. L’obiettivo della CGIL è estendere il più possibile queste buone pratiche, nella convinzione che solo il riconoscimento di una giusta retribuzione e di un lavoro dignitoso possa permettere un miglioramento del benessere sociale delle nostre comunità."