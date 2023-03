Ottima crescita per la pagina istituzionale Instagram del Comune di Garessio

A un anno di distanza dalla creazione della pagina istituzionale Instagram del comune di Garessio i gestori tirano le somme dei risultati raggiunti sul profilo.

Più di 1000 i seguaci che interagiscono con l'account, tante le collaborazioni con altri profili, a livello locale e nazionale: i dati insights parlano di ottime visite al profilo, che è diventato un piccolo ma grande appiglio per rimanere aggiornati su eventi, notizie e curiosità sul comune valtanarino a distanza.

"È successo durante la prima riunione con le associazioni garessine. - commenta l'assessore alle manifestazioni Paola Gula - "Mi sono accorta che nonostante il grande fermento organizzativo, mancava del tutto la comunicazione su una piattaforma essenziale come Instagram. È nata con la collaborazione dei giovani organizzatori della Festa della Birra e a distanza di un anno non posso che essere felice del lavoro svolto con un impegno che si basa prima di tutto sull’amore per Garessio".

I giovani gestori della pagina, Teresa Masetti e Michele Odda spiegano: "Una bella sfida, che sapevamo essere più che fattibile, vista la bella vetrina che Garessio offre in tutti i periodi dell'anno, insomma, c'è sempre qualcosa di cui parlare o raccontare sulla pagina! Siamo molto contenti dei bei risultati che stiamo raggiungendo, e speriamo di continuare su questa bella onda che sono i social oggi, sempre più essenziali soprattutto dal punto di vista turistico.Infine ci preme ringraziare l'assessore Paola Gula per averci scelto, cercheremo di continuare così!".

Nel frattempo l'invito, per chi ancora non lo avesse fatto, a seguire il profilo instagram "garessio_" e anche quello Facebook "Comune di Garessio" per rimanere sempre aggiornati!