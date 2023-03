Gribaudo (Pd): “In Piemonte la destra ha un problema con la sanità pubblica”

Sul “caso Sanità” scende in campo anche la vicepresidente nazionale del Partito Democratico, Chiara Gribaudo, che chiama in causa le scelte della Giunta Cirio.

“In Piemonte – afferma la parlamentare cuneese dem - la destra ha un problema con la sanità pubblica. Non lo scopriamo certo oggi ma i casi di Asti e Cuneo sono lì a confermarlo. Per quel che riguarda la struttura astigiana Maina, la situazione è seria e meriterebbe più attenzione e rispetto nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici."

"Cirio – prosegue Gribaudo - aveva promesso solo pochi giorni fa il pagamento degli stipendi in sospeso, mentre ieri i liquidatori della Casa di Cura, in un incontro con gli ex dipendenti, lo smentiscono dicendo che di quei fondi non sanno nulla. Qualcuno – denuncia - mente, un fatto gravissimo”.

Chiara Gribaudo esprime anche considerazioni critiche a proposito del terremoto verificatosi nei giorni scorsi all’Azienda sanitaria ospedaliera.

“A Cuneo le dimissioni di Elide Azzan dalla guida dell’Aso Santa Croce-Carle sono un segnale preoccupante da non sottovalutare. È in atto – sostiene - un sistematico smantellamento della sanità pubblica in favore di quella privata. Con tanti saluti al diritto alle cure per tutti e tutte”.