Dopo la Azzan, si dimette anche il direttore sanitario Monica Rebora

Questa mattina il Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo Monica Rebora, ha rassegnato le dimissioni. Non sono note le motivazioni, probabilmente un "atto dovuto", essendo stata nominata proprio dalla Azzan, ma si tratta di un ennesimo scossone per l'Azienda ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo, che resta, nel giro di due giorni, senza i suoi vertici.

In un momento delicatissimo, nel quale si devono compiere i passi per il nuovo ospedale del capoluogo, hub per tutta la Granda.

La dottoressa Rebora era arrivata a Cuneo il 1 luglio 2019, durante il secondo mandato di Direttore Generale Corrado Bedogni ed era stata riconfermata dall’attuale Direttore Elide Azzan.

Le dimissioni del Direttore Sanitario diventeranno esecutive in coincidenza con quelle dell’attuale Direttore Generale.

Si attende la decisione della Regione in merito alla sostituzione della Azzan, che presumibilmente avverrà prima del mese di luglio, forse già la prossima settimana. Un commissario che treghetti l'azienda fino al prossimo anno oppure una nuova nomina, con un mandato triennale.