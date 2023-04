Ad Alba, in piazza Cagnasso, il MoVimento 5 Stelle si racconta ai cittadini

Il Movimento 5 Stelle torna in piazza ad Alba. Giornata intensa per attivisti e simpatizzanti, con il volantinaggio della mattina al mercato di piazza Cagnasso seguito nel pomeriggio dal banchetto in via Vittorio Emanuele. Alle 18 momento conclusivo in sala Riolfo con il rendiconto delle attività portate avanti dal Consigliere regionale Ivano Martinetti a Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale del Piemonte.



“E’ stata l’occasione utile per illustrare le tre proposte di legge a cui abbiamo lavorato: filiera della canapa, colture idroponiche e orti urbani - spiega Martinetti - ma anche per raccontare la recente battaglia contro i costi della politica, a causa di un centrodestra che intende introdurre nuove poltrone (sottosegretari e consiglieri supplenti) che andranno a gravare sulle tasche dei cittadini per circa 5 milioni di euro. E’ stata una giornata intensa, in cui abbiamo anche gettato le basi per la riorganizzazione del Movimento in Provincia Granda. Un enorme grazie a tutti i partecipanti”.