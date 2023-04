Bra: divieto di transito sperimentale in via Amedeo di Savoia

Accogliendo una richiesta presentata dal Comitato di frazione Pollenzo, il Comune di Bra introduce a far data dall’11 aprile 2023 (e almeno fino al prossimo 9 giugno) un divieto di transito sperimentale nel tratto di via Amedeo di Savoia compreso tra piazza Vittorio Emanuele II e via Fossano, che sarà operativo dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 8,30 (ord. 113/23).

Da tale divieto saranno esclusi i mezzi del trasporto pubblico privato, i residenti e i mezzi di soccorso e pubblica sicurezza. La misura punta a salvaguardare i pedoni e studenti a seguito di un forte incremento di traffico mattutino lungo strade del centro storico della frazione, con pregiudizio della sicurezza stradale e della qualità dell’aria.

Il divieto di transito verrà disciplinato con transenne che verranno posizionate e rimosse da personale volontario.