Graglia a casa di Mirabel a Dronero: “Guardare i suoi occhi è una grande lezione di vita”

“Avevo promesso a Mirabel ed alla sua mamma Giula, che ad un anno esatto da quella terribile diagnosi, avrei trascorso qualche ora con loro, anche solo per addolcire la giornata con un po’ di cioccolato pasquale”.

L’emozione è stata forte, di quelle che si chiudono nel cuore e ti porti dietro per tutta la vita ed ogni volta che affiora è come un pungo nello stomaco, ma Franco Graglia - vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte -, ha mantenuto la promessa ed è andato a salutare i piccoli Isabel e Rafael che vivono a Dronero insieme ai loro splendidi genitori e alla loro sorellina Mirabel, cinque anni e una lotta senza tregua contro quel polipetto - come lo ha chiamato mamma Giulia per spiegarle cosa le sta accadendo - che si è insinuato nella sua testolina ed ogni giorno cerca, nonostante le cure, di rubarle un pezzo di vita. Un polipetto che, per i medici dell’ospedale Regina Margherita di Torino che curano Mirabel, è un raro tumore al cervello.

Accanto a lei - forte, determinata, coraggiosa ed amorevole - mamma Giulia, che a soli 25 anni già deve portare sulle spalle un peso così devastante che solo le mamme possono conoscere e solo le mamme possono non soccombere grazie alla forza dell’amore.

“Ho voluto mantenere la parola data al Regina Margherita - precisa Franco Graglia - e sono andato nella loro casa di Dronero. È stato un giovedì Santo che non dimenticherò mai, grazie a questi tre angeli e alla loro mamma guerriera. Quanta forza interiore, quanta determinazione, quanto amore. Una grande lezione di vita. Per continuare a sperare nel miracolo, la piccola Mirabel e la sua famiglia hanno bisogno anche della nostra forza e di atti concreti, anche piccoli, che aiutano a superare le difficoltà quotidiane. Buona Pasqua a questa famiglia fantastica”.