Inaugurata a Bra la personale "Emozionale" dell’artista Gery Ewens [VIDEO]

Nella serata di sabato 8 aprile, a Palazzo Mathis a Bra, è stata inaugurata la personale di Gery Ewens, artista argentina che da quasi due anni vive all’ombra della Zizzola.

L’esposizione, dal titolo "Emozionale", consiste di 26 dipinti su tela di grandi e medie dimensioni realizzati ad acrilico olio, cui si affianca uno spazio dedicato a 11 acquerelli realizzati dalla Ewens durante i suoi viaggi. Nell’ultima stanza, è presente inoltre un video che racconta l’attività della pittrice.

Nel corso della serata, Fabio Bailo, presidente del Consiglio comunale con delega alla Cultura, ha dato il benvenuto della città all’artista, dichiarandosi "contento che le sale di palazzo Mathis siano a disposizione per lei".

Rossella Quaranta ha poi presentato Ewens come "una cittadina del mondo. Ha iniziato come fisioterapista per la mano e poi ha capito che per curare gli altri doveva curare innanzitutto sé stessa. Ha così deciso di girare il mondo con un taccuino e disegnare ciò che la colpisce. L’ho conosciuta mentre stava seduta a un tavolino di un bar con il suo piccolo taccuino e i suoi acquerelli, e immediatamente la mia mente ha viaggiato nella Parigi di fine ‘800, culla del grande fermento artistico che tutti conosciamo".

Roberto Barge, curatore della mostra, ha fornito infine alcuni spunti per gustarsi al meglio le opere. "Un artista è chi vede cosa gli altri non vedono. Nelle opere di Gery la realtà viene trasformata dalla sua visione, tramite un percorso che parte dalla sua vista per arrivare sulla tela. Il mio invito è a farvi emozionare mentre guardate le sue opere".

L’esposizione è visibile gratuitamente a palazzo Mathis fino al 30 aprile con il seguente orario: giovedì, venerdì e lunedì dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 18, il sabato e la domenica dalle 9 alle 12,30.