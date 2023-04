'Zingaresca', il violinista Joan Espina e la pianista Anna Ferrer in concerto a Mondovì

Sabato 15 aprile alle 17 la Sala Ghislieri di Mondovì Piazza ospiterà il violinista spagnolo Joan Espina e la pianista Anna Ferrer, due solisti ancora giovani ma già avviati verso una luminosa carriera, che ha già riservato loro grandi soddisfazioni in alcune delle sale da concerti più prestigiose d’Europa.

Il programma del loro concerto – dal titolo molto evocativo di Zingaresca – parte dalla Sonata n. 8 per violino e pianoforte op. 30 n. 3 di Ludwig van Beethoven, uno dei gioielli più splendenti della prima maturità del Titano di Bonn, che sotto il profilo formale tiene ancora un piede ben saldo nel collaudato modello del Classicismo viennese, guardando però già risolutamente alle atmosfere romantiche che avrebbero informato le sue opere successive, a partire dalla Sinfonia “Eroica” scritta tre anni più tardi.

Dopo questo maestoso esordio, Espina e Ferrer si inoltreranno nel repertorio spagnolo, proponendo un brillante itinerario che dalla Fantasia su temi della Carmen del boemo František Drdla s’immergerà nelle suggestive tradizioni popolari incarnate dalle Canciones populares españolas di Manuel de Falla, autore conosciuto soprattutto per l’opera La vida breve e i balletti El sombrero de tres picos, El amor brujo, per procedere, poi, con la delicata Ninna nanna di Xavier Montsalvatge e chiudersi, alla grande, con la funambolica Zigeunerweisen di Pablo de Sarasate, uno dei più grandi virtuosi di violino attivi a cavallo tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo.

