Pasquetta nera sulle strade della Granda: 64enne perde la vita nell’uscita di strada della sua auto a Busca

Un altro incidente mortale, dopo quello registrato in mattinata a Magliano Alpi, è arrivato in serata a funestare la giornata di Pasquetta sulle strade della Granda.



Vittima un 64enne, uscito di strada alla guida della propria auto mentre percorreva strada Laghi di Avigliana a Busca. Fatale per l’uomo lo schianto della vettura contro il muro di recinzione dello stabilimento Sime Gru.



Purtroppo inutili i soccorsi prestati all’uomo, le cui generalità non sono state ancora rese note dalle forze dell’ordine presenti sul posto al fianco dei sanitari del 118.